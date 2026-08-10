İYİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı, partinin Meclis’teki siyasi ağırlığı açısından da önem taşıyor. Güncel sandalye dağılımına göre İYİ Parti’nin 29 milletvekili bulunuyor. İşte İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı ve merak edilen detaylar...

İYİ PARTİ’NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı, siyasi partilerin Meclis’teki sandalye dağılımını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel TBMM verilerine göre İYİ Parti’nin 29 milletvekili bulunuyor. Partinin Meclis’teki sandalye sayısı, 28. Dönem boyunca yaşanan milletvekili geçişleri ve istifalar nedeniyle dönemsel olarak değişiklik gösterdi.

İYİ PARTİ’NİN TBMM’DE KAÇ SANDALYESİ VAR?

TBMM’nin güncel sandalye dağılımına göre İyi Parti, Meclis’te 29 milletvekili ile temsil ediliyor. Bu milletvekillerinin 3’ü kadın, 26’sı ise erkek milletvekillerinden oluşuyor. İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı, toplam milletvekili sayısı üzerinden yapılan siyasi parti dağılımında da güncel olarak yer alıyor.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ HANGİ İLLERDEN?

İYİ Parti’nin 28. Dönem TBMM’de farklı seçim çevrelerinden seçilmiş milletvekilleri bulunuyor. Milletvekillerinin görev yaptığı iller ve TBMM’deki komisyon görevleri Meclis’in resmi milletvekili listesinde yer alıyor. Partinin mevcut milletvekilleri arasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bulunuyor.

İYİ PARTİ’NİN MECLİS’TEKİ GÜNCEL DURUMU

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından TBMM’ye giren İYİ Parti milletvekillerinin sayısında, sonraki süreçte yaşanan istifa ve parti değişiklikleri nedeniyle değişiklikler yaşandı. Örneğin İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 18 Mayıs 2026’da İYİ Parti’den istifa ederek daha sonra AK Parti sıralarında görevine devam etti.

Güncel durumda ise TBMM’nin resmi sandalye dağılımında İYİ Parti’nin 29 milletvekili bulunuyor. Vatandaşların merak ettiği “İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?” sorusunun yanıtı, Meclis’in güncel resmi verilerine göre 29 olarak öne çıkıyor.