Itır Esen eşi Engin Aykanat kimdir, Engin Aykanat kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Engin Aykanat ne iş yapıyor sorusunun yanıtı, televizyon ve sanat dünyasının kulislerinde saklı. Aykanat, 2014 yılında kurduğu Engin Aykanat Management ile oyunculara menajerlik, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor. Ajansın listesinde eşi Itır Esen'in yanı sıra Çağatay Ulusoy ve Bensu Soral gibi tanınmış isimler de bulunuyor. Itır Esen ve Engin Aykanat ne zaman evlendi? Tüm detaylar haberimizde…

ENGİN AYKANAT KİMDİR?

Engin Aykanat, televizyon ve sanat dünyasında menajerlik yapan bir isim. Aykanat, 2014 yılında kendi menajerlik şirketi Engin Aykanat Management'ı kurdu. Menajerlik kariyerine başlamadan önce kongre ve etkinlik şirketlerinde organizasyon işleri yürüten Aykanat, kısa sürede sektörün tanınan menajerleri arasına girdi.

ENGİN AYKANAT NE İŞ YAPIYOR?

Engin Aykanat, oyuncu menajerliği ve sanatçı kariyer yönetimi alanında çalışıyor. Engin Aykanat Management; oyuncuların profesyonel kariyerlerinin planlanması, projelerinin değerlendirilmesi ve sektördeki iş birliklerinin yürütülmesinin yanı sıra basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı hizmetleri de veriyor. Ajansın çatısı altında Itır Esen'in yanı sıra Çağatay Ulusoy ve Bensu Soral gibi isimler yer alıyor.

ENGİN AYKANAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Engin Aykanat'ın yaşına ve memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Aykanat, kamuoyu önünde özel hayatına dair ayrıntıları paylaşmamayı tercih ediyor.

ITIR ESEN VE ENGİN AYKANAT NE ZAMAN EVLENDİ?

Itır Esen ile Engin Aykanat, 6 Eylül 2026'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüklerini oyuncu Çağatay Ulusoy taktı. İki hafta sonra, 19 Eylül'de, çift Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturdu. Itır Esen, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

PARİS'TE NİKÂH, İSTANBUL'DA DÜĞÜN

Türkiye'ye dönen çift, yakınları için 18 Ekim 2026 Pazar akşamı İstanbul'da bir düğün düzenledi. Gecede temsili bir nikâh töreni de gerçekleştirildi ve çiftin nikâh şahidi yine Çağatay Ulusoy oldu. Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mustafa Mert Koç gibi isimler katıldı. Gecede sahne alan Serdar Ortaç sevilen şarkılarını seslendirirken, Çağatay Ulusoy ile Mustafa Mert Koç da bir ara sahneye çıkarak gitar eşliğinde şarkı söyledi.

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, 14 Şubat 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve model. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gördü. Mankenliğe 14 yaşında başlayan Esen, üniversite yıllarında dergi çekimlerinde ve tanınmış modacıların defilelerinde yer aldı. Genç oyuncu, Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden aynı adı taşıyan Itır Esen'in yeğeni ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu.

ITIR ESEN'İN MISS TURKEY TACI NEDEN GERİ ALINDI?

Itır Esen'i geniş kitleler 2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanıdı. 21 Eylül 2017 gecesi jüri tarafından birinci seçilen Esen'in tacı, bir gün sonra organizasyon tarafından geri alındı. Organizasyon, Esen'in aynı yıl 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı bir sosyal medya paylaşımını kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Taç, yarışmanın ikincisi Aslı Sümen'e verildi.

ITIR ESEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Itır Esen, 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yarışmanın YouTube kanalında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş ile birlikte sunuculuk yaptı. Dijital platformda yayınlanan Saygı dizisinde halası Itır Esen'in gençliğini canlandıran oyuncu, en çok NOW'da yayınlanan Gaddar dizisiyle tanındı. 19 Ocak - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yayınlanan ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizide Esen, Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur karakterine hayat verdi. Esen ve Ulusoy arasındaki arkadaşlık, bu setten sonra da devam etti.