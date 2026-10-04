İtalya Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye'nin İtalya ile karşı karşıya geleceği dev maç, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. Milli takımımızın Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden biriyle oynayacağı bu zorlu sınav öncesinde en çok merak edilenler ise maçın hangi tarihte ve saatte başlayacağı, nerede oynanacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı oldu. İşte İtalya - Türkiye maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, yarın, yani 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hafta başında oynanacak bu kritik maç, milyonlarca futbolseveri akşam saatlerinde ekran başına toplayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceğini göz önünde bulundurarak, karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmek faydalı olacaktır.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın yayıncısı ATV olacak. İtalya - Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Televizyon başında olamayacak izleyiciler ise maçı ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de takip edebilecek. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Ev sahibi İtalya'nın taraftar desteğini arkasına alacağı maçta, Milli Takımımız deplasmanda önemli bir sınav verecek.

ATV HANGİ KANALDA? PLATFORM KANAL NUMARALARI

Maçı uydu, kablo veya IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için ATV'nin güncel kanal numaraları şöyle:

Kablo TV: 24. kanal

D-Smart: 25. kanal

Digiturk: 25. kanal

Tivibu: 24. kanal

Turkcell TV+: 24. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç saatinden önce kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI ÖZET BİLGİLER

Müsabaka: İtalya - Türkiye

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Stadyum: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Yayıncı Kanal: ATV