İtalya Türkiye CANLI izle! İtalya Türkiye maçı nereden CANLI izlenir?

Milli maç heyecanı bu akşam Bologna'da yaşanacak. Uluslar Ligi'nde kritik bir virajın eşiğindeki A Milli Takım, güçlü rakibi İtalya karşısında galibiyet arayacak. Maç öncesinde "İtalya- Türkiye maçı canlı izle, milli maç hangi kanalda, internetten izleme linki var mı?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İtalya- Türkiye mücadelesinin canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri haberimizde.

ATV CANLI İZLE: İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYINDA

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam İtalya'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli üyeliğe ihtiyaç bulunmuyor. Maç, televizyonun yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

ATV CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Milli maçı televizyon başında olmadan izlemek isteyen futbolseverler için ATV'nin resmi internet sitesi önemli bir seçenek sunuyor. ATV, yayınlarını atv.com.tr adresindeki canlı yayın bölümü üzerinden de eş zamanlı olarak izleyicilere ulaştırıyor. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon üzerinden bu sayfaya giren futbolseverler, İtalya- Türkiye maçını internetten canlı ve ücretsiz şekilde izleyebilecek. Ancak yoğun ilgi gören maç yayınlarında internet üzerindeki canlı akışta zaman zaman donma ya da kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

MİLLİ MAÇ NASIL İZLENİR?

İtalya- Türkiye maçını izlemenin en kolay yolu, ATV'yi televizyon üzerinden açmak. Karasal ve uydu yayınlarının yanı sıra dijital platform kullanıcıları da kanala kolayca ulaşabiliyor. Evde değilseniz ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden maçı takip etmeniz mümkün. Yayının kalitesi için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

Milli maçı dijital platformlar üzerinden izleyecek futbolseverler, ATV'yi şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 25. kanal

D Smart: 25. kanal

Tivibu: 24. kanal

Kablo TV: 24. kanal

Turkcell TV+: 24. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

YURT DIŞINDAN ATV CANLI İZLENİR Mİ?

Yurt dışında yaşayan futbolseverlerin ATV'nin internet yayınına erişiminde, yayın hakları nedeniyle kısıtlama uygulanabiliyor. Bu nedenle maç saatinden önce yayına erişim durumunun kontrol edilmesinde fayda var.

YASA DIŞI YAYINLARA DİKKAT

Büyük maçlar öncesinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde "canlı maç izle" adı altında paylaşılan yasa dışı bağlantılar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu tür siteler hem yayın haklarını ihlal ediyor hem de kullanıcıların kişisel verilerini ve cihazlarını kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle risk altına sokabiliyor. Milli maçı güvenli bir şekilde izlemek için yalnızca ATV'nin resmi yayın kanallarının tercih edilmesi öneriliyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

İtalya- Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadele, İtalya'nın Bologna kentindeki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk üç maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, bu akşam Bologna'da gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: İtalya - Türkiye

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Yayın: ATV (canlı ve şifresiz)