İtalya eksikleri kimler, İtalya Milli Takımı'nda kaç eksik var (Türkiye İtalya)?

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A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele yaklaşırken, rakip cephedeki kadro durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taraftarlar, İtalya Milli Takımı'nda kaç eksik var ve İtalya eksikleri kimler sorularına yanıt arıyor. Sakatlık, rotasyon ve teknik heyetin tercihleri nedeniyle oluşan tablo, Türkiye İtalya maçının kaderini doğrudan etkileyebilir. İtalya'nın Türkiye maçındaki eksik oyuncuları haberimizin devamında.

ZANIOLO'NUN AYRILMASIYLA LİSTE 33 KİŞİYE DÜŞTÜ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Bursa'da karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, aday kadrodaki 10 futbolcuyu kafileye almadı. İtalya, Türkiye deplasmanına 23 kişilik kadroyla gelirken Nicolo Barella ve Gianluca Mancini gibi önemli isimler kadro dışı kalanlar arasında yer aldı.

• İtalya, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da A Milli Takım'a konuk olacak.

• Roberto Mancini, 33 kişilik aday listeden 10 oyuncuyu Türkiye kafilesine dahil etmedi.

• Kadroya alınmayan futbolcular, İtalya'da teknik ekip eşliğinde özel bir programla çalışacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da A Milli Futbol Takımımızla kozlarını paylaşacak İtalya'da, karşılaşma öncesi dikkat çeken bir kadro kararı alındı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Roberto Mancini, aday kadrosundaki 10 oyuncuyu Türkiye kafilesine dahil etmeyerek takımını 23 kişilik kadroyla Bursa'ya getirdi. Türkiye İtalya maçı öncesi alınan bu karar, İtalya eksikleri kimler sorusunu da gündemin ilk sırasına taşıdı.

Grup aşamasındaki 4 maçlık süreç için başlangıçta 34 kişilik geniş bir aday kadro açıklayan Mancini, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılmasının ardından 33 oyuncuyla çalışmalarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam, bu listeden 10 ismi Türkiye deplasmanına götürmeme kararı alarak kafileyi 23 futbolcuyla sınırladı.

İTALYA'DA KADRO DIŞI KALAN 10 İSİM

İtalya Milli Takımı'nın Türkiye kafilesinde yer almayan oyuncular şu isimlerden oluştu: Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma. Listede özellikle orta sahanın önemli isimlerinden Barella ile savunmanın tecrübeli oyuncularından Gianluca Mancini'nin bulunması dikkat çekti.

KALAN OYUNCULARA ÖZEL ANTRENMAN PROGRAMI

Türkiye'ye getirilmeyen futbolcular için İtalya'da özel bir çalışma planı hazırlandı. Kadro dışı kalan oyuncuların antrenmanlarını, teknik ekipte görev yapan Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi gözetiminde sürdürecekleri açıklandı.

GÖZLER BURSA'DAKİ KRİTİK MÜCADELEDE

İtalya'nın 23 kişilik kadroyla geldiği Bursa'da oynanacak karşılaşma, her iki takım için de grup yarışı açısından büyük önem taşıyor. Mancini'nin rotasyon tercihinin sahaya nasıl yansıyacağı ise Türkiye İtalya maçında merakla izlenecek.