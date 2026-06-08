İşyeri kamerası çalışanı izleyebilir mi, yasaklandı mı? KVKK kamera yerleştirilemeyecek alanlar nereler?

İş yerlerinde güvenlik kamerası kullanımı, hem iş sağlığı ve güvenliği hem de genel güvenlik gerekçeleriyle yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Ancak bu sistemlerin kullanım sınırları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) kapsamında net şekilde belirlenmiş olup, özellikle çalışanların izlenmesi konusunda belirli hukuki çerçeveler bulunmaktadır. Peki, işyeri kamerası çalışanı izleyebilir mi, yasaklandı mı? KVKK kamera yerleştirilemeyecek alanlar nereler? Detaylar...

İŞYERİ KAMERASI ÇALIŞANI İZLEYEBİLİR Mİ, YASAKLANDI MI?

İş yerlerinde kamera kullanımı tamamen yasaklanmış değildir. Ancak bu kullanım, belirli ilkelere ve sınırlandırmalara tabidir. KVKK kapsamında temel yaklaşım, kişisel verilerin ancak hukuka uygun, ölçülü ve belirli bir amaç doğrultusunda işlenebileceği yönündedir.

Kamera sistemleri;

İş yerinin güvenliğini sağlamak

Hırsızlık, sabotaj gibi riskleri önlemek

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini desteklemek

gibi meşru amaçlarla kullanılabilmektedir.

Buna karşın, KVKK tarafından yapılan açıklamalarda, kameraların çalışanları sürekli gözetlemek, performans takibi yapmak veya davranış kontrolü amacıyla kullanılmasının hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir. Bu tür uygulamalar, ölçülülük ilkesine aykırı kabul edilerek idari yaptırımlara konu olabilmektedir.

KVKK KAMERA YERLEŞTİRİLEMEYECEK ALANLAR NERELER?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamera sistemlerinin yerleştirilmesinde özel hayatın gizliliği ilkesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda bazı alanlarda kamera kullanımı ya tamamen yasak ya da ciddi sınırlamalara tabidir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA YER ALAN ALANLAR

KVKK uygulamalarına göre aşağıdaki alanlar, kamera yerleştirilmesi açısından hassas bölgeler arasında değerlendirilir:

Tuvaletler

Soyunma odaları

Duş alanları

Dinlenme ve kişisel mahremiyet alanları

Bu tür alanlarda kamera bulunması, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi anlamına gelebilir.

ORTAK ALANLARDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

İşyeri giriş-çıkışları, otoparklar, depo alanları veya koridorlar gibi ortak alanlarda kamera kullanımı mümkün olmakla birlikte, burada da ölçülülük ilkesi devreye girmektedir. Kameraların;

Sadece gerekli alanı kapsaması

Amaç dışı izleme yapılmaması

Çalışanların özel alanlarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK kapsamında işverenlerin, kamera sistemleri hakkında çalışanları açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmesi zorunludur. Bu bilgilendirme;

Kameranın amacı

Kayıtların ne kadar süre saklanacağı

Verilerin kimlerle paylaşılabileceği gibi unsurları içermelidir.

KVKK KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERASI KULLANIMINDA TEMEL HUKUKİ ÇERÇEVE

KVKK düzenlemeleri, kamera ile veri işleme faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasını değil, belirli kurallara bağlanmasını esas almaktadır. Bu çerçevede:

Hukuka uygunluk

Belirli, açık ve meşru amaç

Ölçülülük

Şeffaflık ve bilgilendirme ilkeleri temel kriterler olarak öne çıkmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik kamerası sistemlerinin amacı dışında kullanılmasının hem bireylerin temel haklarını ihlal edebileceği hem de idari yaptırımlara yol açabileceği açıkça belirtilmektedir.