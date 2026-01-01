İsviçre'de patlama SON DAKİKA! İsviçre'de kayak merkezinde neden patlamada oldu? İsviçre Crans-Montana patlamada kaç ölü, kaç yaralı var?

İsviçre'nin lüks kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda bu sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Valais (Wallis) kanton polisinin erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre, patlama sonrası binada çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar var. Peki, İsviçre'de kayak merkezinde neden patlamada oldu? İsviçre patlamada kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar...

İSVİÇRE'DE KAYAK MERKEZİNDE NEDEN PATLAMA OLDU?

Crans-Montana'daki patlamanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, yerel saatle yaklaşık 01:30 sularında "kaynağı bilinmeyen bir patlamanın" meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını duyurdu. Polis, olay yerinde yaklaşık yüzlerce kişinin bulunduğunu, yoğun bakım ve ilk müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şu ana kadar patlamanın sebebine ilişkin açıklama yapılmamakla birlikte, bazı görgü tanıkları ve medya kaynaklarında yeni yıl kutlamaları sırasında iç mekânda kullanılan piroteknik ya da havai fişek benzeri malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği iddiaları yer alıyor; ancak bu bilgiler resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Polis kaynakları, olayla ilgili tüm olasılıkların değerlendirilmekte olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ve net bir neden açıklamasının zaman alabileceğini belirtiyor.

İSVİÇRE'DE KAYAK MERKEZİNDE PATLAMADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Resmî makamlardan gelen net sayı açıklaması henüz yapılmadı. Ancak polis ve yerel kaynaklar "çok sayıda ölü ve yaralı" olduğunu doğruladı. Valais kanton polisi sözcüsünün açıklamasına göre ölü ve yaralı sayısının birden fazla olduğunu belirten ifadeler kullanıldı; gerçek rakamlar ve kimlikler yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanacak.