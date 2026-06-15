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İsveç Tunus maç ÖZETİ İZLE: İsveç Tunus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İsveç Tunus MAÇ SONUCU

İsveç Tunus maç ÖZETİ İZLE: İsveç Tunus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İsveç Tunus MAÇ SONUCU
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus’u mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Meksika’nın Monterrey kentindeki Monterrey Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İsveç, erken bulduğu gollerle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Peki, İsveç Tunus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İsveç Tunus maç özeti izle!

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus, Meksika’nın Monterrey kentinde yer alan Monterrey Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın erken grup aşamasında oynanan bu mücadele, özellikle fiziksel mücadele seviyesi ve sahadaki ikili mücadelelerin yoğunluğu ile dikkat çekti.

İSVEÇ TUNUS MAÇ ÖZETİ İZLE

Karşılaşmada İsveç cephesinde Isak Hien ve Victor Lindelöf gibi savunma oyuncularının Tunus’un hızlı hücumlarını karşılamaya çalıştığı anlar öne çıktı. Tunus tarafında ise Anis Ben Slimane ve Ellyes Skhiri gibi orta saha oyuncuları oyunun merkezinde aktif rol aldı.

Maç boyunca zaman zaman sertleşen mücadelede, Tunuslu futbolcu Omar Rekik’in yaşadığı sakatlık pozisyonu da karşılaşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı. TRT’nin Dünya Kupası özet yayınlarında da bu tür kritik pozisyonlar geniş şekilde izleyiciye sunulmaktadır.

İSVEÇ TUNUS MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

İSVEÇ TUNUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus arasında oynanan karşılaşma 5-1 İsveç’in üstünlüğüyle sona erdi.

İSVEÇ TUNUS MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada İsveç’in gollerini Yasin Ayari (7’ ve 90+6’), Alexander Isak (30’), Viktor Gyökeres (59’) ve Mattias Svanberg (84’) kaydetti.

Tunus’un tek golü ise 43. dakikada Omar Rekik’ten geldi.

Bu sonuçla İsveç, F Grubu’na 3 puanla başlarken, Tunus ise turnuvanın ilk maçında sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. TRT özetlerinde de belirtildiği gibi İsveç’in hücum hattı maçın en etkili bölümü olarak öne çıktı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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