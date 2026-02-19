Haberler

İsveç'in en uzun kara sınırı Norveç'leyken, Norveç'in en uzun kara sınırı hangisiyledir?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, İsveç'in en uzun kara sınırının Norveç ile olduğu soruldu. Ancak, izleyicileri düşündüren asıl soru Norveç'in en uzun kara sınırının hangi ülke ile olduğu oldu. İzleyiciler, verilen seçenekler arasında hem doğru yanıtı bulmaya çalıştı, hem de yarışmacının vereceği cevabı merakla bekledi. Bu heyecan dolu yarışmada, bilgi ve eğlence bir arada sunulurken, izleyiciler de aktif olarak sorulara çözüm bulmaya çalıştı.

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, İsveç'in en uzun kara sınırı Norveç'leyken, Norveç'in en uzun kara sınırı hangisiyledir?

A: İsveç

B: Norveç

C: Danimarka

D: Rusya

Cevap:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 TL,

• 7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.

Osman DEMİR
Haberler.com
