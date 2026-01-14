İstanbulspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kupa heyecanı başlıyor! İstanbulspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup aşamasında kozlarını paylaşıyor. Spor tutkunları, bu dev mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi platformlardan kesintisiz izlenebileceğini sorguluyor. Özellikle mücadelenin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı en çok merak edilen konular arasında. İstanbulspor - Trabzonspor randevusuna dair şifresiz canlı yayın linkleri ve kanal bilgileriyle maçı kaçırmadan takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı, İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki dev mücadele ile devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, kupanın resmi yayıncısı olan A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak olan maç, HD kalitesinde izlenebilecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Kupada tur mücadelesi verecek olan iki ekibin randevusu, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Takvimlerin bu önemli maçı işaret ettiği günde, tüm gözler İstanbul'daki sahada olacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hakemin ilk düdüğüyle başlayacak olan bu heyecan dolu müsabakanın başlama saeti 18:00 olarak belirlendi. Maç öncesi analizler ve saha içi ısınma hareketleri, maç saatinden hemen önce canlı yayında ekranlara gelecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik kupa maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun çimlerinde oynanacak. İstanbulspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayarak tur avantajı arayacak.

A SPOR CANLI İZLEME: GÜNCEL FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler için platform numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Tivibu: 81. Kanal (Veya 381)

Turkcell TV+: 74. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu: Türksat 4A (Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, Polarizasyon: Yatay - H)