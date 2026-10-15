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İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından öğrenciler ve veliler, 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamayı bekliyordu. Meteorolojik uyarıların ardından gözler İstanbul Valiliği tarafından alınacak karara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada okullarda eğitime yarın da ara verildiğini bildirdi. Böylece İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiği netleşti.

Vali Gül, açıklamasında yağış miktarına, hayatını kaybeden vatandaşlara ve okullarda yürütülen güvenlik kontrollerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okulların daha güvenli eğitim verebilmesi amacıyla ekiplerin kontrollerini baştan sona sürdürdüğünü belirten Gül, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullarda eğitime ara verildi. Şiddetli yağışın ardından gündeme gelen tatil kararı, öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyordu.

Vali Gül, okulların tatil edildiğini açıklarken eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik kontrollerin sürdüğünü belirtti. Açıklamasında, "Okullarımızın daha güvenli eğitim verilebilmesi için ekipler baştan sona kontrol ediyor. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Yarın da okullar tatil edildi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ölçülen yağış miktarına da değinen Vali Gül, "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü." dedi.

Vali Gül, yağış nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin açıklamasında ise "Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan motosikletlerle ilgili yasağın devam ettiğini belirten Gül, "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin karar, Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla netlik kazandı.