İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 9 Eylül Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve ana bağlantı yollarındaki trafik durumu yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli güzergâhlarda oluşan araç yoğunluğu nedeniyle " İstanbul'da trafik ne durumda?", "Hangi yollarda yoğunluk var?" ve "İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?" sorularına yanıt aranıyor.

9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

9 Eylül Çarşamba sabahında İstanbul trafiğinde işe ve okula gidiş saatleriyle birlikte hareketliliğin artması bekleniyor. Okul servislerinin yeniden yollara çıkması ve mesai başlangıcı, özellikle ana arterlerdeki araç yoğunluğunu etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Sürücüler kent genelindeki trafik durumunu takip ederken, yoğun güzergâhlara alternatif yolları da değerlendirmeye çalışıyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki trafik durumu öne çıkıyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu görülebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımın yavaşlaması bekleniyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik yoğunluğunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında yer alıyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün belirli saatlerinde araç yoğunluğu yaşanabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, ulaşım süresini daha doğru planlamalarına yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu hafta içi özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde ve akşam mesai çıkışında artıyor. 9 Eylül Çarşamba günü de sabah saatlerinde okul servisleri, öğrenci araçları ve işe gidenlerin oluşturduğu hareketliliğin ana arterlere yansıması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun yeniden yükselmesi öngörülüyor.