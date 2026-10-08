İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 8 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik akışı 8 Ekim Perşembe günü de takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana ulaşım güzergâhlarında yoğunluk seviyeleri gün içerisinde değişebilirken, sürücüler yola çıkmadan önce kullanacakları güzergâhtaki son durumu kontrol ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

8 Ekim Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğunun özellikle sabah saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında artması bekleniyor. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç sayısının yükselmesiyle birlikte ilerleme hızları düşebilir. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç yönündeki güzergâhlarda hareketlilik yaşanırken, Anadolu Yakası'nda D-100 hattı ve bağlantı yollarındaki yoğunluk ulaşımı yavaşlatabilir.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından öne çıkıyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 hattı, Ataşehir, Sultanbeyli ve köprü bağlantılarında oluşabilecek araç yoğunluğu sürücülerin ulaşım sürelerini etkileyebilir. Gün içerisinde trafik yoğunluğu güzergâha ve saatlere göre değişebileceği için sürücülerin alternatif yolları da değerlendirmesi gerekiyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yakından takip edildiği başlıca güzergâhlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarının yanı sıra köprüleri besleyen bağlantı yollarında da araç yoğunluğu ulaşımı etkileyebilir. Özellikle yoğun saatlerde yola çıkacak sürücülerin güzergâhlarındaki trafik durumunu kontrol ederek alternatif rotaları değerlendirmesi ulaşım süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde artarken, akşam mesai çıkışıyla birlikte yeniden yükseliyor. 8 Ekim Perşembe günü de özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde araç hareketliliğinin artması bekleniyor. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında trafik akışı gün içerisinde değişebildiğinden, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarındaki güncel durumu kontrol etmesi önem taşıyor.