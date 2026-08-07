İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 7 Ağustos Cuma hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

7 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu, sabah mesaisinin başlamasıyla birlikte sürücülerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler ile D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve diğer ana ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk yakından takip edilirken, özellikle hafta sonu öncesi akşam saatlerinde trafiğin daha da artması bekleniyor. İşte 7 Ağustos 2026 Cuma İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 7 AĞUSTOS CUMA

7 Ağustos Cuma günü İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkisini göstermeye başladı. Mesai başlangıcıyla birlikte ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı artarken, hafta sonu öncesi olması nedeniyle akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğunun günün en yüksek seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaş seyredebilir. İş merkezleri, alışveriş noktaları, sanayi bölgeleri ve toplu taşıma aktarma merkezlerinin çevresinde araç hareketliliğinin artması bekleniyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç yoğunluğu yaşanabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Cuma günü ise hafta sonu öncesi nedeniyle özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun diğer iş günlerine göre daha uzun sürmesi bekleniyor. Trafik durumu; hava koşulları, yol çalışmaları, kazalar ve anlık gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.