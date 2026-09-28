İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 28 Eylül Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da son dakika trafik durumu, 28 Eylül Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sağanak yağışın etkisiyle bazı ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul'da hangi ilçelerde trafik olduğu ve hangi yolların trafiğe kapalı bulunduğu merak ediliyor. İBB'nin anlık trafik haritası üzerinden yoğunluk ve yol durumuna ilişkin güncel bilgiler takip edilebiliyor.

28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

28 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre sabah saatlerinde kent genelindeki yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıkarken, özellikle Anadolu Yakası'nda araç trafiğinin daha yoğun olduğu görülüyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye, Altunizade ve çevresinde yoğunluk öne çıkıyor. Avrupa Yakası'nda ise Haliç, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü güzergahlarında araçların yavaş ilerlediği bildiriliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan yoğunluğun Avrasya Tüneli girişine kadar uzandığı belirtiliyor. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine kadar devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nun Altunizade-Ümraniye arasında da araç trafiği yavaşlıyor. Avrupa Yakası'nda D-100'ün Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ kesimleri ile TEM'in Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü bölümleri öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik özellikle 07.00-09.00 saatleri arasında belirgin şekilde yoğunlaşıyor. 28 Eylül Pazartesi günü yağışın da etkisiyle 07.30'da yüzde 62'ye, 08.00'de ise yüzde 71'e ulaşan trafik yoğunluğu kaydedildi. Yağış ve işe gidiş saatlerinin birleşmesi nedeniyle sabah saatlerinde ana arterlerdeki yoğunluğun arttığı görülüyor. İBB'nin trafik ölçüm sistemleri trafik akışını gün boyunca anlık olarak takip ediyor.