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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Eylül Cumartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Eylül Cumartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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26 Eylül 2026 Cumartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta sonu yola çıkan sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Şehir genelinde alışveriş, sosyal aktiviteler ve çeşitli günlük işler nedeniyle oluşan araç hareketliliği ana arterlere ve bağlantı yollarına yansıyabiliyor. İstanbul'da trafiğin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve hangi güzergâhlarda ulaşımın daha yavaş ilerlediği merak ediliyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki trafik durumu sürücüler tarafından araştırılıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda yoğunluk var?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” soruları gündeme geliyor.

26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

26 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da özellikle gün içerisinde şehir içi hareketliliğin artması bekleniyor. Hafta sonu nedeniyle alışveriş merkezleri, sahil güzergâhları, etkinlik alanları ve merkezi bölgelerde araç yoğunluğu oluşabiliyor. Ana arterlerdeki trafik durumunu takip eden sürücüler, yoğunluğun bulunduğu güzergâhlara göre ulaşım planlarını değiştirebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki hareketlilik ulaşım sürelerini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması mümkün olabiliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik durumunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında yer alıyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün farklı saatlerinde araç yoğunluğu görülebiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, güzergâh tercihlerini trafik koşullarına göre belirlemelerine yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta sonu trafik yoğunluğu özellikle gün ortasından itibaren artabiliyor. 26 Eylül Cumartesi günü alışveriş, gezinti ve sosyal aktiviteler nedeniyle merkezi bölgeler ile ana ulaşım güzergâhlarında hareketlilik yaşanabilir. Akşam saatlerinde ise dönüş trafiğiyle birlikte köprü geçişleri, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluk yeniden artabiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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