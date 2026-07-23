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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 23 Temmuz Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 23 Temmuz Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın iş günlerinden birinde sabah saatleriyle birlikte kent genelinde araç trafiği yeniden hareketlenirken, özellikle köprü geçişleri, ana arterler ve bağlantı yollarındaki yoğunluk merak ediliyor. Vatandaşlar ise "İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?" ve "Hangi yollarda trafik var?" sorularına yanıt arıyor.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu, işe gidiş ve gün içindeki ulaşım hareketliliği nedeniyle sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler ile D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve diğer ana güzergâhlarda yaşanabilecek yoğunluk yakından takip edilirken, sürücüler güncel trafik durumunu araştırmayı sürdürüyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 23 TEMMUZ PERŞEMBE

23 Temmuz Perşembe günü İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren araç trafiği yoğunlaşmaya başladı. İşe gidiş saatleriyle birlikte ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı artarken, akşam mesai çıkışında trafik yoğunluğunun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaş seyredebilir. Özellikle iş merkezleri, sanayi bölgeleri ve toplu taşıma aktarma noktalarının çevresinde araç hareketliliği artış gösterebiliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç kuyrukları oluşabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00-10.00, akşam ise 16.30-20.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bunun dışında trafik yoğunluğu; hava koşulları, yol çalışmaları, kazalar ve anlık gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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