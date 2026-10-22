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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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22 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafiğe çıkmaya hazırlanan sürücüler, kent genelindeki trafik yoğunluğunu ve ulaşım güzergâhlarındaki son durumu araştırıyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gidiş, gün içinde artan araç hareketliliği ve akşam mesai çıkışı, şehir içindeki yolculuk sürelerini etkileyebiliyor. Peki, İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu var mı, hangi yollarda trafik yaşanıyor? D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında son durum ne?

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki ulaşımda D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları öne çıkıyor. Trafik yoğunluğu; günün saatine, yol çalışmalarına, kazalara ve araç sayısına bağlı olarak değişebiliyor. Sürücüler, yolculuk öncesinde güncel trafik haritalarını kontrol ederek güzergâhlarını belirlemeye çalışıyor.

22 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

22 Ekim Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, ana arterlerdeki araç hareketliliğine ve saatlere göre farklılık gösterebilir. Özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde, akşam ise mesai çıkışında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında ulaşım yavaşlayabilir.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç çevresindeki güzergâhlar ile Anadolu Yakası'nda D-100 hattı, Ataşehir ve köprü bağlantıları sürücülerin takip ettiği noktalar arasında bulunuyor. Belirli güzergâhlardaki anlık yoğunluğu öğrenmek için canlı trafik haritalarının kontrol edilmesi gerekiyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu, ilçelerin ana ulaşım yollarına yakınlığına ve gün içindeki araç hareketliliğine göre değişiyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy çevresindeki ana arterler; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sultanbeyli, D-100 güzergâhı ve köprü bağlantıları trafik takibinde öne çıkıyor.

Ancak bu bölgelerde anlık olarak trafik yoğunluğu yaşanıp yaşanmadığını belirlemek için güncel verilerin incelenmesi gerekiyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce trafik haritalarını kontrol etmesi ve alternatif güzergâhları değerlendirmesi, olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayabilir.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

İstanbul'un önemli ulaşım güzergâhları arasında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki araç yoğunluğu da iki yaka arasındaki ulaşımı etkileyebiliyor.

Trafik kazaları, yol çalışmaları ve yoğun saatlerde artan araç sayısı, belirli noktalarda ulaşımın yavaşlamasına neden olabiliyor. Bu nedenle sürücülerin güncel yol durumunu takip etmesi, ihtiyaç halinde alternatif güzergâhlara yönelmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde ve akşam mesai bitimine doğru artabiliyor. Bununla birlikte yoğunluğun seviyesi ve hangi güzergâhlarda etkili olacağı, günlük trafik koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

22 Ekim Perşembe günü yola çıkacak sürücülerin seyahat öncesinde canlı trafik haritalarını incelemesi, tahmini yolculuk süresini kontrol etmesi ve alternatif güzergâhları değerlendirmesi öneriliyor. Anlık trafik verileri kontrol edilmeden belirli bir yolun açık, kapalı veya yoğun olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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