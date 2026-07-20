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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 20 Temmuz Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 20 Temmuz Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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20 Temmuz 2026 Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, sürücülerin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk iş gününde mesai hareketliliğinin etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında araç yoğunluğu yaşanırken, "İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?" ve "Hangi yollarda trafik var?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Temmuz Pazartesi İstanbul trafik durumu nasıl, hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ulaşım hareketliliği nedeniyle gün boyunca bazı noktalarda trafik akışı yavaşlayabiliyor. Özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler, ana otoyollar ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk dikkat çekiyor. İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 20 TEMMUZ PAZARTESİ

20 Temmuz Pazartesi günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde araç sayısı artarken, akşam mesai bitimiyle birlikte kent genelindeki yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaşlayabiliyor. Özellikle iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde araç hareketliliği daha belirgin hale geliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde günün yoğun saatlerinde trafik artabiliyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç kuyrukları oluşabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 saatleri arasında, akşam ise 16.30-20.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu saatlerin dışında ise trafik yoğunluğu bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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