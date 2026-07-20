İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 20 Temmuz Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ulaşım hareketliliği nedeniyle gün boyunca bazı noktalarda trafik akışı yavaşlayabiliyor. Özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler, ana otoyollar ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk dikkat çekiyor. İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 20 TEMMUZ PAZARTESİ

20 Temmuz Pazartesi günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde araç sayısı artarken, akşam mesai bitimiyle birlikte kent genelindeki yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaşlayabiliyor. Özellikle iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde araç hareketliliği daha belirgin hale geliyor.