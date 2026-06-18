İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 18 Haziran Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

18 Haziran Perşembe günü İstanbul'da trafik durumu, şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle köprü bağlantıları, çevre yolları ve merkezi ilçelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler alternatif güzergâhları değerlendirmeye çalışıyor. "Hangi yollar yoğun?" ve "Trafik hangi bölgelerde etkili?" sorularına yanıt aranırken, güncel trafik bilgileri de yakından izleniyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU (18 HAZİRAN)

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, 18 Haziran Perşembe günü özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ana arterler, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, bazı bölgelerde trafik akışının yavaşladığı gözlemleniyor. Gün içerisinde yoğunluğun ilçelere ve saatlere göre değişiklik gösterebildiği belirtiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Gün boyunca Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy ve Ataşehir gibi yoğun nüfuslu ilçelerde trafik hareketliliğinin arttığı görülüyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde ana yollar ve kavşak noktalarında araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Yoğun trafik saatlerinde sürücüler alternatif güzergâhlara yönelirken, sahil yolları ve toplu taşıma seçenekleri de öne çıkıyor. Anlık trafik verilerinin takip edilmesi ve rota planlamasının buna göre yapılması ulaşım süresini kısaltabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu genellikle sabah 08.00-11.00 saatleri arasında artış gösterirken, akşam saatlerinde ise 17.00-20.00 aralığında en yüksek seviyelerine ulaşıyor. Bu saatlerin dışında trafik akışı daha rahat seyredebiliyor.