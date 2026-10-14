İstanbul’da okullar tatil mi SON DAKİKA! 15 Ekim Perşembe yarın İstanbul’da okul yok mu?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okul yok mu sorusunun yanıtı netlik kazandı. Kentte ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışlı hava nedeniyle İstanbul Valiliği yeni tedbirler aldığını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda anaokulundan liseye kadar tüm okullarda perşembe günü ders yapılmayacak. Valilik ayrıca hamile, engelli ve küçük çocuğu bulunan kamu personelini idari izinli sayarken, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını da yasakladı. İstanbul'da okul tatili kaç gün sürecek, kimler idari izinli sayılacak? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak. Valilik, alınan tedbirlerin vatandaşların karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

OKUL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Valiliğin açıklamasına göre eğitime verilen ara yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Hava koşullarında yeni bir olumsuzluk yaşanmaması ve Valilik'ten ek bir karar gelmemesi halinde, 16 Ekim Cuma günü itibarıyla okullarda eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valilik kararıyla kamu kurumlarında görev yapan bazı personel de perşembe günü idari izinli sayılacak. Buna göre hamile, engelli, gazi ve malul gazi kamu çalışanları 15 Ekim'de görevlerine gitmeyecek. Söz konusu personelin izinli olduğu gün, çalışmış gibi kabul edilecek.

KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONEL İZİNLİ Mİ?

8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izin kapsamına alındı. Ancak bu uygulama; sağlık hizmetleri, emniyet birimleri ve yağışla mücadele çalışmalarında görev alan kadın personel için geçerli olmayacak. Öte yandan 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise görev yaptıkları kurum ve meslek grubundan bağımsız olarak izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI GETİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçlara yönelik de önemli bir kısıtlama kararı alındı. İstanbul genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren yasaklandı. Kısıtlama, Valilik'ten yeni bir talimat gelinceye kadar yürürlükte kalacak. Bu karar, özellikle kurye ve paket servis hizmetlerini doğrudan etkileyecek.

SAĞANAK İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

14 Ekim Çarşamba günü kentin birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı alt geçitlerin suyla dolduğu kentte, toplu taşımada da yer yer aksamalar yaşandı. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarına göre yağışlı hava sisteminin etkisini gece boyunca sürdürmesi ve olumsuz koşulların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, su baskını riski bulunan bodrum katlar ve alt geçitler gibi alanlardan uzak durmalarını öneriyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Gelişmeler, İstanbul Valiliği ve AKOM'un resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.

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