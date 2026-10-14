Kilis'te kuyuda ölü bulunan çocuk davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin yargılanan iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz hazır bulundu. Hüseyin Boğuç duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı, her iki sanığın da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz'e "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma sonunda maktulün avukatı Sümeyye Gökçe gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

Sürecin üç yıldan fazla sürdüğünü belirten Gökçe, şöyle konuştu:

"Yargıtay'ın bozma kararı sonrası görülen karar duruşmasında mahkeme, her iki sanığı da 'hile kullanılmak suretiyle birden fazla kişi ile çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile vücuda organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuk yaştaki kadına karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme' suçlarından hiçbir indirim uygulamaksızın en üst sınırdan cezalandırmış, sanıklar bu dünyada alabilecekleri en ağır cezayı almışlardır."

Gökçe, hak ihlali nerede ve kime karşı olursa olsun, çocukların ayrımcılığa uğramadan, korkusuzca yaşayabildiği ve okuyabildiği bir dünya için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Olay

Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan 2023'te okula giden Gina Mercimek (9), evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

Tutuklanan sanıklardan Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktulün ailesinin itirazı üzerine yaptığı incelemede, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: AA