İstanbul'da okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da 9 Kasım Pazartesi günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte 9 Kasım Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 12 derece, en düşük sıcaklığın ise 6 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Sağanak yağış tek başına okulların tatil edilmesi için yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmiyor. Ancak yağışın şiddetine ve oluşabilecek su baskınlarına göre valiliğin değerlendirme yapması bekleniyor.

9 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Öğrenci ve velilerin, sabah saatlerinde yağışın seyrine bağlı olarak yapılabilecek açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 KASIM PAZARTESİ

İstanbul'da 9 Kasım Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 12 derece, en düşük sıcaklığın ise 6 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlık oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve trafik aksamalarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da yağışlı havanın 9 Kasım Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışın günün hangi saatlerinde kuvvetleneceği ve ne zaman sona ereceği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleriyle netlik kazanacak.

İSTANBUL'DA TATİL AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar İstanbul Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından duyuruluyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.