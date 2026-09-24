İstanbul’da okullar tatil mi, 25 Eylül Cuma İstanbul’da okul yok mu, İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi?

25 Eylül Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de okullar tatil mi? Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler, “İstanbul’da yarın okul var mı, okul yok mu?” sorularına yanıt arıyor. Üç büyükşehirde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

YARIN OKULLAR VAR MI, 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar var mı, 25 Eylül Cuma okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Şanlıurfa’da deprem nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler diğer illerde alınacak kararlara çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Mevcut durumda İstanbul’da eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği tarafından yapılabilecek olası açıklamaları takip ediyor.

25 EYLÜL CUMA İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

25 Eylül Cuma günü İstanbul’da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul’da yarın okul var. Yeni bir karar alınmadığı sürece öğrenciler normal eğitim programı kapsamında derslerine devam edecek.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da da 25 Eylül Cuma günü için okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara’da eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

İZMİR'DE 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir’de öğrencilerin merak ettiği “25 Eylül Cuma günü okullar tatil mi?” sorusu da gündemde. İzmir’de yarın eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yeni bir karar açıklanmadığı takdirde İzmir’de okullar açık olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKUL TATİLİ VAR MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Üç büyükşehirde de mevcut durumda eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor. Valiliklerden gün içinde gelebilecek yeni açıklamalar olması halinde okulların tatil durumu değişebilir.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

25 Eylül Cuma günü için öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında “yarın hangi illerde okullar tatil?” sorusu yer alıyor. Şu an için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Öğrenci ve velilerin, özellikle kendi illerinin valiliklerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.