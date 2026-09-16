İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 16-17 Eylül MGM'den 5 günlük son dakika tahmin raporu

İstanbul'da bugün hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporu açıklandı. Rapora göre kentte bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar 18-25 derece bandında seyredecek. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, yağmurlu mu merak ediliyor. Hafta sonu yağışın sona erip parçalı bulutlu havanın hakim olup olmayacağı araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 EYLÜL

İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca yağışlı ve serin bir hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışla başlayan hava, Perşembe ve Cuma günleri de benzer şekilde devam edecek; sıcaklıklar 18-25°C bandında seyredecek. Hafta sonuna doğru, Cumartesi ve Pazar günleri yağış etkisini kaybedip parçalı bulutlu-güneşli bir görünüme bırakacak, ancak sıcaklıklar 18-26°C aralığında benzer kalacak. Nem oranı özellikle yağışlı günlerde yüksek seyredecek; Cuma günü %88, Pazar günü ise %90'a kadar çıkarak dönemin en nemli günleri olacak. Rüzgar genel olarak kuzeydoğu yönlü esecek ve hız zamanla 16 km/sa'den 21 km/sa'ye kadar artış gösterecek.

Bugün (16 Eylül Çarşamba) için saatlik tahminlere bakıldığında, gece ve sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava ile 19°C civarında seyreden sıcaklık, öğleye doğru gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 23°C'ye yükselecek. Öğleden akşama kadar (09.00-18.00 arası) yağışlı ve %73-82 nem oranıyla nispeten yüksek nemli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde yağış sona erip bulutluluk azalacak, gece saatlerine doğru sıcaklık tekrar 19°C'ye düşecek. Rüzgar gün boyunca kuzeydoğudan esmeye devam edecek ve öğle saatlerinde maksimum 27-30 km/sa hızlara ulaşabilecek, bu nedenle özellikle öğleden sonra dışarı çıkacaklar için şemsiye bulundurmakta fayda var.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

16 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: