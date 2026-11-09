İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Haftanın ilk gününde İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözü, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. İstanbul ve çevresinde meydana gelen olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, vatandaşlar son deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi İstanbul'da bugün deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve hangi ilçede hissedildi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtları, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kentte yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, son sarsıntıların gerçekleşme saatini, merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden İstanbul ve çevresinde kaydedilen güncel sismik hareketlilik takip edilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı olup olmadığı merak ediliyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, gerçekleşme saati ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD'ın güncel deprem verileri üzerinden kontrol edilebiliyor.

9 KASIM 2026 PAZARTESİ İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem meydana geldi?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor. Olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin güncel veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden takip ediliyor.