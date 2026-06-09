Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da deprem olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar hissedilen sarsıntıyla ilgili paylaşımlar yaparken, çok sayıda kişi yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Gündeme oturan iddiaların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntı, vatandaşları yeniden deprem araştırmalarına yöneltti. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından birçok kişi son dakika deprem verilerini kontrol etmeye başladı. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberimizin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 9 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 9 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden takip ediliyor.

9 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları öne çıkarken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak resmi verilere çevrildi. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

Meclis'te alarm! Kalabalık her geçen dakika artıyor
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Gizemli cinayet için 10 yıl sonra düğmeye basıldı! Art arda gözaltılar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar

Dünya Kupası öncesi tarihi skandal
Mesai oyunu pahalıya patladı: 18 yıllık çalışan tazminatsız kovuldu

Yargıtay'dan emsal karar! 18 yıllık çalışan tazminatsız kovuldu
Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde operasyon! 6'sı avukat 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Barış Boyun suç örgütüne operasyon! 6 avukat da şüpheli listesinde
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zengini oldu

Dev ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zengini oldu
Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı

Özgür Özel'den Ankara'yı sarsan hamle! Cem Uzan'ın kapısını çaldı
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde