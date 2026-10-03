İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Ekim Cumartesi İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini takip ediyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel veriler üzerinden araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? İşte 3 Ekim Cumartesi son deprem verileri ve İstanbul'da hissedilen sarsıntılara ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen son depremleri araştırıyor. Listede kaydedilen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

İstanbul son dakika deprem haberleri açısından Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verileri yakından takip edilirken, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi çevresindeki sismik hareketlilik vatandaşların ilgisini çekiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel kayıtları gösteriyor. İstanbul'da deprem hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin AFAD deprem kayıtlarında yer alıp almadığını kontrol ediyor. Resmi listede depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

3 Ekim 2026 son depremler listesinde yer alan veriler AFAD tarafından güncellenirken, vatandaşlar İstanbul'da meydana gelen veya İstanbul'da hissedilen sarsıntıların büyüklüğünü ve merkez üssünü araştırıyor.

3 EKİM'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından 3 Ekim 2026 Cumartesi günü de İstanbul'da deprem oldu mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, “İstanbul'da deprem mi oldu?”, “Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılara ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listeleri üzerinden takip ediliyor. Yeni bir deprem kaydının açıklanması halinde haber güncellenecektir.