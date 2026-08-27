İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremleri araştırmaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları gündeme geldi. Gözler, Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilikleri anlık olarak paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listesine çevrildi. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 27 Ağustos 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgileri içeriyor. AFAD'ın resmi verilerinde depremin saati, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntının deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol ediliyor.

27 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip edilirken, resmi açıklama ve yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.