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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından 23 Eylül 2026 Çarşamba günü de deprem araştırmaları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi kayıtlara geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerini takip ediyor. 23 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler; saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri üzerinden inceleniyor. İşte 23 Eylül 2026 Çarşamba günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı son depremler listesinde, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel veriler yer alıyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik paylaşımların ardından vatandaşlar, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremleri Kandilli'nin verileri üzerinden kontrol ediyor. Listede depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın Son Depremler sayfası, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıların takip edilebildiği resmi kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, söz konusu sarsıntının AFAD kayıtlarında bulunup bulunmadığını araştırıyor. AFAD tarafından yayımlanan listede depremin meydana geldiği saat, konum, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel olarak paylaşılıyor.

23 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine ilişkin iddiaların ardından deprem araştırmaları yeniden gündeme geldi. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtlarından takip edilebiliyor.

İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılara ilişkin resmi kayıtlarda yeni bir gelişme olması halinde bilgiler güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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