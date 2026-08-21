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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da deprem meydana geldi. 21 Ağustos 2026 Cuma günü sabah saatlerinde Adalar açıklarında peş peşe sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresinde hareketlilik hisseden vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 21 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

İstanbul'da meydana gelen sarsıntıların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verileri yakından takip edilirken, 21 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'un Adalar ilçesinde depremler kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 21 Ağustos 2026 tarihli son depremler listesine göre, saat 08.14'te İstanbul'un Adalar ilçesinde 1,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9,4 kilometre olarak kaydedildi.

Aynı bölgede sabah saatlerinde başka sarsıntılar da kayıtlara geçti. Saat 07.36'da Adalar'da 1,5 büyüklüğünde, saat 05.41'de ise 1,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri resmi kanalları üzerinden anlık olarak yayımlıyor. Depremlerin saati, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği AFAD'ın son depremler ekranından takip edilebiliyor.

İstanbul'da meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip ediliyor.

21 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. 21 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'un Adalar ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.14'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 1,9, derinliği ise 9,4 kilometre oldu.

Sabah saatlerinde Adalar çevresinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar da kayıtlara geçti. Deprem verileri anlık olarak güncellendiği için gün içerisinde meydana gelebilecek yeni sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin listelerine yansıyacaktır. Haberimiz, yeni deprem verileri ve resmi açıklamalar geldikçe anlık olarak güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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