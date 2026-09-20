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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine ilişkin iddiaların ardından 20 Eylül 2026 Pazar günü de deprem araştırmaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde yaşandığı belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığını kontrol etmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerini takip ediyor. 20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler; saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle güncel listeler üzerinden inceleniyor. İşte 20 Eylül 2026 Pazar günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son depremler listesinde, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. İstanbul'da deprem hissedildiği yönündeki paylaşımların ardından vatandaşlar, 20 Eylül 2026 Pazar günü kaydedilen depremleri Kandilli'nin verileri üzerinden kontrol ediyor. Listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın Son Depremler sayfası da Türkiye ve çevresinde gerçekleşen sarsıntıların takip edilebildiği resmi kaynaklar arasında bulunuyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, söz konusu sarsıntının AFAD kayıtlarında yer alıp almadığını araştırıyor. Resmi listede depremin meydana geldiği saat, konum, büyüklük ve derinlik gibi bilgiler güncel olarak paylaşılıyor.

20 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine ilişkin iddialar, vatandaşların deprem araştırmalarını yeniden gündeme taşıdı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları takip edilerek öğrenilebiliyor.

İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntılara ilişkin resmi kayıtlarda yeni bir gelişme olması halinde bilgiler güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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