İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul Adaları açıklarında meydana gelen art arda sarsıntılar, Marmara'da beklenen büyük deprem tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle gece boyunca devam eden küçük ölçekli depremler vatandaşlarda endişeye yol açarken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

GECE BOYUNCA KÜÇÜK SARSINTILAR SÜRDÜ

Bölgede 16.08 sonrasında artan sismik hareketlilik kapsamında 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının ardından gece saatlerine kadar çok sayıda küçük deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, en büyüğü 2.5 olan yaklaşık 50 sarsıntı meydana geldi.

Peş peşe yaşanan depremler, özellikle Marmara'da beklenen büyük deprem açısından yeniden soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Gözler ise konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yerbilimcilere çevrildi.

UZMANLAR: KÜÇÜK DEPREMLER TEK BAŞINA ÖNGÖRÜ SAĞLAMIYOR

Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaşanan hareketliliğin Adalar fayının aktif olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Ancak küçük depremlerin büyük bir depremin kesin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüysüz, bir sarsıntının öncü deprem olup olmadığının ancak sonrasında daha büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda anlaşılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan da yalnızca deprem sayısındaki artışa bakılarak büyük bir deprem konusunda kesin bir tahmin yapılamayacağını belirtti. Ercan'ın değerlendirmesine göre, beklenen Marmara depremi sonrasında en fazla 2,5 metre seviyesinde tsunami dalgası oluşabileceği öngörülüyor. Ercan ayrıca olası kırılma zamanı konusunda en erken 2045, en olası dönem olarak ise 2075'i işaret etti.

ÜŞÜMEZSOY: "ADALAR FAYINDAN BÜYÜK DEPREM ÇIKMAZ"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise son sarsıntıların ana fay hattından ziyade bölgedeki ikincil ve üçüncül fay kollarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Üşümezsoy, söz konusu fay kollarında yıkıcı bir deprem oluşturabilecek ölçekte stres birikimi bulunmadığını ve yaşanan hareketliliğin doğal bir enerji boşalması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yerbilimci, Adalar fayının geçmişi ve mevcut durumu üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Uzmanların açıklamaları, Adalar açıklarındaki hareketliliğin tek başına beklenen büyük Marmara depreminin habercisi olarak yorumlanamayacağını ortaya koyarken, bölgede meydana gelen sismik hareketlerin yakından takip edilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.