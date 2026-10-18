İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 18 Ekim 2026 Pazar günü kaydedilen son sarsıntılara ilişkin güncel verileri takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listelerinde yer alan merkez üssü, büyüklük, saat ve derinlik bilgileri inceleniyor. İstanbul ve çevresindeki ilçelerde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından gözler resmi deprem kayıtlarına çevriliyor. İşte 18 Ekim 2026 İstanbul ve çevresindeki son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, olası sarsıntıların hangi bölgede meydana geldiği ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yakından takip ediliyor.

00.20 - ÜLKE GENELİ DEPREM LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, İstanbul ve çevre illerde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların kontrol edilmesi amacıyla inceleniyor. 18 Ekim 2026 Pazar günü kaydedilen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği resmi kayıtlar üzerinden takip edilebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine ilişkin iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel verilerinde yeni bir sarsıntı kaydı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

18 EKİM 2026 PAZAR İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 18 Ekim 2026 Pazar günü herhangi bir deprem meydana gelip gelmediğini merak ediyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul ve çevresindeki son sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.