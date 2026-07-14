Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Temmuz Salı İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Temmuz Salı İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da deprem meydana geldiği yönündeki iddialar, 14 Temmuz 2026 Salı günü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı vatandaşlar hissettiklerini ifade ettikleri sarsıntıyla ilgili paylaşım yaparken, çok sayıda kişi yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddialarının ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesine yöneldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte 14 Temmuz 2026 Salı tarihli son deprem verilerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 14 Temmuz 2026 Salı günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Temmuz 2026 Salı günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

14 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları araştırılmaya devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son deprem verileri yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi kurumlardan yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı

Piyasalarda büyük deprem! 4 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek

Ülkede hayat çarşamba günü duracak: Kafe işletmecileri bayram ediyor
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı

Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Yeni dönem resmen başlıyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...