İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaydına yansıyıp yansımadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerini takip ediyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel listeler üzerinden kontrol ediliyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak kayıt altına alıyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen güncel deprem verilerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde de 14 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. AFAD'ın resmi kayıtlarında depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar bulunuyor. İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel verileri üzerinden takip ediliyor.

14 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen sarsıntılar vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.