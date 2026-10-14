İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kaydedilen son sarsıntılara ilişkin güncel verileri takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı listelerde yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, saati ve derinliği araştırılıyor. İstanbul ve çevresindeki ilçelerde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından gözler güncel deprem kayıtlarına çevriliyor. İşte 14 Ekim 2026 İstanbul ve çevresindeki son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, olası sarsıntıların hangi bölgede meydana geldiği ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, İstanbul'da ve çevre illerde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların kontrol edilmesi amacıyla araştırılıyor. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kaydedilen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği güncel kayıtlar üzerinden incelenebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine ilişkin iddiaların ardından vatandaşlar, resmi verilerde yeni bir sarsıntı kaydı bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışıyor.

14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü herhangi bir deprem meydana gelip gelmediğini merak ediyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul ve çevresindeki son sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.