İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kayıtlara geçip geçmediğini ve depremin merkez üssü ile büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli'nin son deprem verilerini araştırıyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü kaydedilen depremlere ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel listeler üzerinden takip ediliyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde meydana gelen sarsıntıların saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 13 Eylül 2026 Pazar günü kaydedilen güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 13 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD'ın resmi kayıtlarında depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntının deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor.

13 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul'da hissedilen sarsıntılar, vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip ediliyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.