İstanbul yarın okullar tatil mi, 6 Ekim Salı yarın okul yok mu?

6 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı, hafta başıyla birlikte öğrencilerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle kent genelinde kutlama programları düzenlenirken, birçok kişi bu özel günde eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Yarın okulların durumu, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ve olası tatil kararlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

YARIN OKUL VAR MI?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü öncesinde öğrenciler ve veliler, 6 Ekim Salı günü okullarda ders yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. "Yarın okullar tatil mi, okullar yarım gün mü olacak?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, yanıt netlik kazandı. 6 Ekim Salı günü İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar açık olacak, eğitim öğretim normal programla sürecek.

6 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul açısından tarihi bir öneme sahip olan 6 Ekim, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde de bu tarih için eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler yarın her zamanki gibi derslerine girecek.

6 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Velilerin merak ettiği bir diğer konu, İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle okullarda yarım gün uygulamasına gidilip gidilmeyeceği oldu. Mevcut eğitim takviminde 6 Ekim için öğleden sonra tatil ya da yarım gün eğitim uygulaması öngörülmüyor. Öğrenciler, okullarının belirlediği ders saatleri boyunca tam gün eğitim alacak.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul'un 1923 yılında işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl çeşitli törenlerle anılıyor. Ancak bir kentin kurtuluş günü olması, o günün resmi tatil sayılması anlamına gelmiyor. Bu nedenle 6 Ekim'de kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler de olağan çalışma düzenini sürdürecek.

OKULLARDA KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ YAPILABİLİR

Okulların açık olması, İstanbul'un Kurtuluşu'nun eğitim kurumlarında anılmayacağı anlamına gelmiyor. Bazı okullarda günün anlam ve önemine yönelik törenler, sunumlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. Bu etkinliklerin içeriği ve saatleri her okulun kendi planlamasına göre belirlenecek.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

6 Ekim resmi tatil olmasa da İstanbullular için güzel bir gelişme var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurtuluşun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının gün boyu ücretsiz olacağını duyurdu. Okula giden öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarıyla İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarından ücretsiz yararlanabilecek.

VALİLİK TATİL KARARI ALABİLİR Mİ?

6 Ekim'in resmi tatil olmaması, olağanüstü durumlarda eğitime ara verilemeyeceği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları ya da beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde valilikler il bazında tatil kararı alabiliyor. Ancak şu ana kadar 6 Ekim için böyle bir karar açıklanmış değil. Veli ve öğrencilerin valiliklerin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Ekim ayında öğrencileri bekleyen resmi tatil Cumhuriyet Bayramı olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak tatil, 29 Ekim Perşembe günü tam gün olarak uygulanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birleşen ara tatil sayesinde öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.