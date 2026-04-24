İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki var mı, İstanbul TOKİ kura çekilişi nasıl takip edilir?
İstanbul’un dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri için heyecan dorukta! Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak çekilişi anlık olarak izlemek için "İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Şeffaflık ilkesi gereği tüm süreç dijital kanallar üzerinden halka açık bir şekilde paylaşılıyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde sıra İstanbul’a geldi! Binlerce ailenin kaderinin belli olacağı kura maratonu başlarken, gözler yayın organlarına çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında yoğun bir şekilde "İstanbul TOKİ kura çekilişi nasıl takip edilir?" ve "İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki aktif mi?" sorgularını yapıyor. Noter onaylı asil ve yedek isim listelerinin belirlendiği o anları kaçırmak istemeyenler için rehber niteliğinde bir haber hazırladık. İşte YouTube canlı yayın ekranı, e-Devlet sorgulama yöntemleri ve kura saatleri...
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI? İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL TAKİP EDİLİR?
İstanbul’un dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura maratonu başlıyor! Başvuru sürecini tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar, kader anını canlı yayında izlemek için araştırmalarına hız verdi. Özellikle "İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki var mı?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ, tüm çekilişleri dijital platformlardan halka açık bir şekilde aktarıyor.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ AKTİF Mİ?
TOKİ kura çekilişleri için tek bir sabit link üzerinden değil, kurumun resmi sosyal medya kanalları üzerinden yayın yapılmaktadır. İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki için en güvenilir adres TOKİ Resmi YouTube Kanalı (@tokikurumsal) hesabıdır. Çekiliş günü ve saati geldiğinde bu kanala girerek o anki canlı yayını anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca kurumun resmi X (Twitter) ve Facebook hesapları üzerinden de yayın başladığına dair direkt linkler paylaşılmaktadır.
ADIM ADIM REHBER: İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL TAKİP EDİLİR?
Kura çekimini kaçırmak istemeyenler için takip yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
CANLI YAYIN TAKİBİ: İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak. YouTube üzerinden "TOKİ" araması yaparak onaylı logolu kanaldan yayını izleyebilirsiniz.
PROJE BAZLI TAKİP : İstanbul kurası ilçe bazlı (Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir vb.) ilerleyeceği için kendi başvurduğunuz ilçenin çekim gününü kura takviminden mutlaka kontrol edin.
E-DEVLET SORGULAMA: Çekiliş bittikten kısa bir süre sonra sonuçlar e-Devlet sistemine yüklenir. "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu teyit edebilirsiniz.
İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDE YAYINLANIR?
Canlı yayını izleyemeyen adaylar için isim listeleri iki farklı yöntemle ilan edilir. İlk olarak e-Devlet üzerinden kişisel sorgulama yapılabilir. İkinci yöntem ise TOKİ’nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) üzerinden yayınlanan PDF formatındaki "Hak Sahibi İsim Listesi"dir. Bu listeler noter onayından geçtikten sonra gün sonunda veya ertesi gün erişime açılmaktadır.
KURA ÇEKİLİŞİ SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İstanbul 100 bin konut çekilişini takip ederken şu detayları göz önünde bulundurmalısınız:
NOTER HUZURUNDA: Tüm çekilişler noter heyeti eşliğinde ve dijital ortamda şeffaf olarak yapılır.
ASİL VE YEDEK AYRIMI: Yayında isminiz asil olarak okunduğunda sözleşme hakkı kazanırsınız. Yedek isimler ise asillerin şartları sağlamaması durumunda hak sahibi olur.
RESMİ DUYURU: Sosyal medyada dolaşan sahte linklere veya "kazandınız" mesajlarına itibar etmeyiniz; sadece resmi TOKİ kanallarını baz alınız.