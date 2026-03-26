İstanbul ŞİLE su kesintisi! 26-27 Mart İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Mart İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: OVACIK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.03.2026 10:34:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.03.2026 10:34:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.03.2026 10:34:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: HACIKASIM MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.03.2026 10:34:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: KUMBABA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.03.2026 10:34:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185