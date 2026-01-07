İstanbul PENDİK su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...
PENDİK SU KESİNTİSİ
İSKİ Pendik su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KAVAKPINAR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.01.2026 12:57:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.01.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185