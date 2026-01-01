İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA 2 Ocak 2026 İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Yeni yılın ilk iş günlerinden biri olan 2 Ocak 2026 Cuma günü için İstanbul'da öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından izliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan duyurular ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminler, günün seyrine dair önemli veriler sunuyor. Detaylar...

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK 2026?

İstanbul'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi karar açıklanmadı. Mevcut duyurular kapsamında kent genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürmesi öngörülüyor. Valilik kaynaklarından paylaşılan bilgilerde, İstanbul'a yönelik özel bir tatil uygulamasına yer verilmedi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Türkiye'nin bazı doğu illerinde eğitime ara verilmiş olsa da bu kararlar İstanbul'u kapsamadı. Kentte hava şartlarının ulaşımı ciddi şekilde etkileyecek düzeyde olmaması ve resmi makamlarca aksi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, 2 Ocak günü okulların açık olması bekleniyor.

2 OCAK 2026 İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde normal eğitim günleri arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle, bu tarihe kadar okullarda derslerin devam etmesi planlanıyor. Bu takvim doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili kapsamına girmiyor.

İstanbul Valiliği'nin tatil kararlarını genellikle yoğun kar yağışı, buzlanma veya ulaşımda ciddi aksamaların yaşanması halinde ve çoğunlukla akşam saatlerinde duyurduğu biliniyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalar incelendiğinde, 2 Ocak için İstanbul'da eğitime ara verilmesini gerektiren bir durum bildirilmedi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 OCAK 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer kaynakların paylaştığı tahminlere göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde yer yer az bulutlu ve güneşli aralıklar görülebilirken, yoğun yağış öngörülmüyor. 1 Ocak'ta görülen karla karışık yağmur ve hafif karın ardından hava şartlarında toparlanma dikkat çekiyor.

Sıcaklık değerlerinin günün en düşük saatlerinde 1-2°C civarında, en yüksek saatlerinde ise 8-9°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Gece ve sabah erken saatlerde sıcaklığın 1°C'ye kadar düşebilmesi nedeniyle, önceki günlerden kalan ıslak zeminlerde hafif buzlanma riski bulunuyor. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, yer yer 30 km/s hızla esmesi tahmin ediliyor.