İstanbul okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 4 Şubat Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

1) Bugün (Salı) – Hava genellikle bulutlu geçecek, gündüz 6 °C civarında seyredecek, gece saatlerinde daha soğuk olacak.

2) Çarşamba – Sıcaklık artıyor, gündüz yaklaşık 13 °C civarında daha ılık bir hava bekleniyor.

3) Perşembe – Bulutlu bir hava hakim, sıcaklık gün içinde 14-15 °C civarında tahmin ediliyor.

4) Cuma – Bulutlu ve değişken hava ile 14-15 °C civarında ılık kalacak.

Genel olarak birkaç gün bulutlu ve ılık bir kütle etkili olurken yağış ihtimali aralıklı yağmur/sağanak şeklinde görülebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için parçalı bulutlu ile aralıklı yağışlı geçebileceğini öngörüyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.