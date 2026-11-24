İstanbul okullar tatil mi sorusunun yanıtı şimdilik hayır. İstanbul Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu nedenle İstanbul'da okulların yarın açık olması ve normal ders programının uygulanması bekleniyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde duyurulabilir.

SON DAKİKA İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için İstanbul'da okullar tatil değil. Yağışlı havaya rağmen kent genelinde ve 39 ilçenin hiçbirinde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde İstanbul Valiliği ya da ilçe kaymakamlıkları tarafından tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın ise 6 derece civarında olması öngörülüyor. Hafta başındaki ılık havanın ardından İstanbul'da sıcaklıklar belirgin şekilde düştü.

Sağanak sırasında alt geçitlerde ve çukur bölgelerde su birikintileri oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor. Yoğun yağış saatlerinde trafikte yaşanabilecek aksamalar nedeniyle toplu taşımanın tercih edilmesi de öneriler arasında.

İSTANBUL'DA OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların kent genelinde tatil edilmesine İstanbul Valiliği karar veriyor. İlçe bazındaki tatil kararları ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınabiliyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.