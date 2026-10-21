İstanbul Maratonu kayıt ekranı 2026: İstanbul Maratonu halk koşusu kayıt nasıl, nereden yapılır?

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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için hazırlıklar sürerken, organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar Halk Koşusu başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Profesyonel ve amatör koşucuların farklı kategorilerde yer alacağı organizasyonda, Halk Koşusu için kayıt işlemleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul Maratonu halk koşusu kayıt nasıl ve nereden yapılır? İstanbul Maratonu ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu parkur nerede olacak? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL MARATONU KAYIT EKRANI 2026

İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini İBB Spor İstanbul'un resmî kayıt platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için event.spor.istanbul adresi kullanılacak. Katılımcıların sistem üzerinden başvuru formunu eksiksiz doldurması ve göğüs numarası teslimi için tercih edeceği noktayı belirlemesi gerekiyor.

42K ve 15.5K kategorilerinde resmi kayıt dönemi sona ererken Halk Koşusu için açıklanan kayıt takvimi, organizasyona katılmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini çevrim içi platform üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvurular, İBB Spor İstanbul'un resmî internet adresi olan event.spor.istanbul üzerinden kabul edilecek. Kayıt sırasında adayların istenen bilgileri eksiksiz girmesi ve başvuru işleminin tamamlandığını kontrol etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Spor İstanbul koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyonda profesyonel koşucuların yanı sıra farklı kategorilerde yarışacak katılımcılar da yer alacak.

Organizasyon kapsamında 42K ve 15.5K kategorilerinde mücadele edecek sporcuların yanı sıra Halk Koşusu'na katılacak vatandaşlar da maraton heyecanını yaşayacak. 42K ve 15.5K kategorilerinin resmî kayıt dönemi sona ererken Halk Koşusu için başvuru süreci ve kayıt işlemleri katılımcıların takip ettiği konular arasında bulunuyor.

Maratonun başlangıç noktası ve parkur bilgileri de organizasyona katılmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

İSTANBUL MARATONU NEREDE KOŞULACAK?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, Asya ile Avrupa'yı birleştiren parkuruyla gerçekleştirilecek. Organizasyonun start noktası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önü olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Spor İstanbul koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonda sporcular, katıldıkları kategorilere göre belirlenen parkurlarda mücadele edecek. Profesyonel ve amatör koşucuların yer alacağı 42K ve 15.5K kategorilerinin yanı sıra Halk Koşusu da organizasyonun farklı katılım seçenekleri arasında bulunuyor.

Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini event.spor.istanbul üzerinden gerçekleştirmesi, başvuru formunu eksiksiz doldurması ve göğüs numarası teslim noktası seçimini tamamlaması gerekiyor.