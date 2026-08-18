İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 18-19 Ağustos İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.08.2026 09:59:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.08.2026 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185