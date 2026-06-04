İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 HAZİRAN
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
PENDİK
Etkilenen Mahalle: VELİBABA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2026 10:51:44
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalle: GAZİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2026 13:20:33
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
TUZLA
Etkilenen Mahalle: AKFIRAT MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ
Başlama Tarihi: 04.06.2026 15:27:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185