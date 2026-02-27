İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 ŞUBAT
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 27.02.2026 16:03:45
Tahmini Bitiş Tarihi: 27.02.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 27.02.2026 15:52:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 27.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KAĞITHANE
Etkilenen Mahalle: HAMİDİYE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 27.02.2026 14:39:57
Tahmini Bitiş Tarihi: 27.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185