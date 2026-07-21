Haberler

İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım

İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın ''Henüz hazır değil'' yorumunu yaptığı İspanyol yıldız Marco Asensio, Gornik Zabrze maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle Gornik Zabrze maçında ilk 11'de olmayacağını ve hazır olmadığını söyledi.
  • Marco Asensio, Kartal'ın açıklamasından kısa süre sonra sosyal medyada 'Yarına hazırım' notuyla antrenman fotoğrafı paylaştı.
  • Kartal ve Asensio arasındaki çelişkili ifadeler, taraftarlar arasında ikili arasında sorun olabileceği tartışmalarına yol açtı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Asensio'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

''ASENSIO HAZIR DEĞİL''

Kartal, İspanyol futbolcunun geçen sezondan kalan sakatlıkları nedeniyle kampın ilk döneminde bireysel çalıştığını, takımla antrenmanlara yeni başladığını belirterek, "Asensio yarın ilk 11'de olmayacak çünkü daha hazır değil. Yüzde yüz hazır olduğunu gördüğümüzde takımdaki yerini alacak" ifadelerini kullandı.

ASENSIO'DAN PAYLAŞIM: ''YARINA HAZIRIM''

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Marco Asensio, sosyal medya hesabından antrenman yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. İspanyol oyuncunun paylaşımına "Ready for tomorrow" (Yarına hazırım) notunu düşmesi dikkat çekti.

''ARALARINDA SORUN MU VAR?'' TARTIŞMALARI

Teknik adam ile oyuncu arasındaki bu çelişkili ifadeler, Fenerbahçeli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "İsmail Kartal ile Asensio arasında bir sorun mu var?" sorularının sorulmasına ve konunun kısa sürede gündeme oturmasına neden oldu.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Özgür Özel'i zora sokacak çıkış: İlk kez burada ifade edeceğim...
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

İso yu ipleyenmi varsanki bak lig başlasın mert kerem irfan nasıl çeteleşiyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Sokak ortasında faciadan böyle dönüldü
Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

Vandallıkta sınır yok! Cankurtaran kulesini söküp bakın ne yaptılar
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber